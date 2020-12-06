أستاذ علوم سياسية : هناك توافق مصري فرنسي على طرد المرتزقة من ليبيا

أكد هشام مراد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيبحث خلال زيارته لباريس الأزمة الليبية، مبينا أن مصر وفرنسا متفقتان على أهمية التوصل لحل سياسي في ليبيا، وطرد المرتزقة والمجموعات المسلحة من البلاد .

وأشار مراد، في تصريح صحفي، إلى أنه سيتم بحث تطورات الأوضاع في شرق المتوسط .

وبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى فرنسا تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ، إنه سيتم مناقشة الأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية .

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