«العباني»: نتيجة مخرجات حوار تونس هي تمكين «الإخوان» من مفاصل الدولة

قال عضو مجلس النواب محمد عامر العباني، إنه “سبق لي وأن قلت، بأن المخرجات تحددها المدخلات في كل عملية، وما تقوم به الأمريكية وليامز ليس استثناء من ذلك”.

وأضاف «العباني» في تدوينة عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الأحد، تحت عنوان «تصريح حول حوار تونس»، أن “45 عضوا من المدخلين يمثلون 60% من مجموع المدخلين في لجنة الـ 75 هواهم إخواني”.

وأردف أن “أي أسلوب إدخال يتم الاتفاق عليه فسوف لن يخرج عن النسبة التي ضمنتها وليامز للإخوان، والتي ستحدد بكل المعايير مخرجات حوار تونس”.

وأوضح «العباني» أن “النتيجة هي تمكين الإخوان المسلمين من مفاصل الدولة، ورفض هذه النتيجة من قبل القوى الوطنية الممثلة لغالبية السكان، والجيش الوطني الليبي، وسنرجع للاحتكام للسلاح، والعودة إلى إطلاق النار وتجاوز تفاهمات (5+5)، ما بني على باطل فهو باطل ولن يدوم”.