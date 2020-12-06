رصد دخول فرقاطات وبوارج عسكرية تركية إلى غربي سرت

دخلت ست فرقاطات وبوارج عسكرية تركية صباح السبت إلى المنطقة الممتدة بين مصراتة وسرت، بعد غياب عن المنطقة دام عدة أشهر عقب إعلان وقف إطلاق النار، وبينت صورة رصدها قمر صناعي لشركة أوسينت، وجود ست فرقاطات وبوارج تركية في المنطقة المقابلة لأبو قرين غربي مدينة سرت، وبدت وهي تبحر في تشكيلين منفصلين.
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قناة ليبيا
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