النمروش يبحث مع سفير بريطانيا دعم وزاته بمعدات نزع الألغام و تحاليل الحمض النووي

استقبل وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، اليوم الأحد، بمقر وزارة الدفاع بطرابلس، السفير نيكولاس هوبتون سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، و العقيد مارك يافن الملحق العسكري المعتمد لدي ليبيا.

وبحسب إيجاز صحفى للوزارة دفاع الوفاق، تناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون بين وزارة الدفاع بحكومة الوفاق و وزارة الدفاع بالمملكة المتحدة، و قد تحدث “النمروش” بتفصيل عن الأوضاع الحالية في ليبيا والتحديات التي تواجه وزارة الدفاع في آداء مهامها وخاصة تلك المتعلقة بالحظر المفروض على ليبيا والذي بسببه لم تتمكن الوزارة من توفير حتى المعدات التي تستخدم في المواضيع المتعلقة بالحالات الإنسانية مثل الهجرة غير الشرعية مما أثر سلباً على آداء البحرية الليبية و المعدات الخاصة بإزالة الألغام.

وأعرب النمروش خلال اللقاء عن عدم جدية الأمم المتحدة في تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه التحديات، و عدم جديتها في حل الأزمة الليبية، من جانبه أكد سفير المملكة المتحدة بأن بلاده على استعداد تام لتقديم العون والدعم في مختلف المجالات خصوصاً في ما يتعلق بعمليات نزع الألغام و إجراءات التحاليل الخاصة بالحمض النووي (DNA) للتعرف على ضحايا حرب طرابلس.