ميناء طرابلس يترقب وصول 25 ألف طن من البنزين

نشرت الشركة الليبية للموانئ، بيانات حديثة أظهرت توقع إدارة ميناء طرابلس البحري، وصول عدد من السفن خلال الفترة القليلة القادمة.

وبحسب البيانات، فإن إدارة الميناء تتوقع وصول الباخرة أنوار ليبيا التابعة للوكيل الملاحي العالمية، وعلى متنها 25 ألف طن من البنزين، بالإضافة لتوقع وصول الباخرة غاز إكسبلورر التابعة لنفس الوكيل وعلى متنها 5 آلاف طن من الغاز المسال، إضافة لذلك، فإن إدارة الميناء تترقب وصول الباخرة شودزيز التابعة للوكيل الملاحي طرابلس للتوكيلات الملاحية وعلى متنها ٦٥ حاوية بضائع وسلع متنوعة.

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