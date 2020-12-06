بعد اختطاف الدكتور “بن دلة” لمدة 4 أيام.. “باشاغا” يتعهد بحماية الأطباء

تعهد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، اليوم الأحد، بتوفير الحماية اللازمة لجميع الأطباء، وذلك بعد اختطاف الدكتور “الصديق بن دلة”، واختفائه لمدة 4 أيام في ظل حالة الفوضى وانعدام الأمن التي تشهدها ليبيا.

كما قال باشاغا في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه سيقدم المتهمين بخطف الدكتور “بن دلة” إلى القضاء؛ لنيل العقوبات اللازمة، في حين أن الأجهزة التابعة لوزارته هي من قامت بعملية الخطف.

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