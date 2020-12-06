«باشاغا»: «البنيان المرصوص» ملحمة قارعنا فيها أكبر معقل لداعش في شمال أفريقيا

زعم فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق، أن عملية ” البنيان المرصوص” ملحمة وطن اختلطت فيها دماء الليبيين من غرب البلاد وشرقها شمالها وجنوبها ووسطها، على حد قوله.

وادعى «باشاغا» في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الأحد، إنه “في الذكرى الرابعة لملحمة البنيان المرصوص، نستذكر تضحيات أبطالها، ونترحم على أرواح شهدائها الـ 762 الذين ضحوا بأرواحهم لإرجاع سرت إلى حضن الوطن”، بحسب تعبيره.

وواصل مزاعمه قائلًا: إن “البنيان المرصوص ملحمة اختلطت فيها دماء الليبيين من غرب البلاد وشرقها شمالها وجنوبها ووسطها، البنيان المرصوص ملحمة وطن”، على حد وصفه.

وأردف أن “البنيان المرصوص ملحمة قارعت فيها قوات الجيش الليبي والقوات المساندة له وحلفاؤهم أكبر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية داعش في شمال أفريقيا، وثاني أكبر معاقلهم بعد سوريا والعراق”، بحسب زعمه.

وختم «باشاغا» قائلًا: “في ذكراها نؤكد أن لا بقاء للإرهاب وأنه سيحارب أينما حل أو ارتحل”، بحسب ادعائه.