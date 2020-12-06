أطباء ليبيون يجرون عمليات جراحية دقيقة بمركز طبرق الطبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح أطباء ليبيون بمركز طبرق الطبي، خلال الأيام الماضية، من إجراء عمليات جراحية دقيقة بالمركز.

ونجح الطبيب الليبي سراج الزنتاني وفريق المخ والأعصاب المصاحب له من إجراء عملية انزلاق غضروفي في الفقرات القطنية لرجل يبلع من العمر 50 عاماً، وهي عملية تعتبر من العمليات الكبرى التي يجريها المركز.

كما نجح ذات الفريق الطبي من أجراء عملية انزلاق غضروفي في الفقرات القطنية لشاب يبلغ من العمر 37 عاما، وأجرى الطبيب عبدالحميد عبدربه عملية زائدة لفتاة تبلغ من العمر 15 عاما تعاني من متلازمة انعكاس الموقع الكلي وهي حالة نادرة للغاية تكون فيها الأعضاء عكس موقعها الطبيعي وتم استئصال الزائدة الدودية من الجهة اليسرى وليس اليمنى كمثل الحالات العادية.

كما أجرى المركز تسع عمليات قلب مفتوح ناجحة لكبار السن، بأيادي طاقم جراحين ليبي، متكامل خلال الأيام الماضية، تحت نفقة الدولة الليبية.