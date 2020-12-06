أمغيب: إذا تم إقالة “صالح” ستنصب شخصية في توافق مع الإخوان

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أكد عضو مجلس النواب، سعيد أمغيب، أنه لا يستبعد استعانة الإخوان بشخصية غير إخوانية لرئاسة البرلمان حال إقالة المستشار عقيلة صالح، مشيرا أنها ستكون على توافق كامل معهم.

وقال أمغيب، في تصريح نقلته عنه صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الأحد، “لا أستبعد أن تتم الاستعانة بشخصية غير إخوانية لرئاسة البرلمان حال إقالة صالح، ولكنها وبلا جدال ستكون على توافق كامل مع الإخوان”.

وأوضح مغيب، أن انسحابه من حضور جلسة غدامس وعودته إلى بنغازي كان بسبب التوجس من القرارات التي قد تتخذ حال وبعد انعقاد الجلسة.