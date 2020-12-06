تعليم المؤقتة تعلن بدء توزيع الدفعة الأولى من المستلزمات الطبية على المؤسسات التعليمية

بدأت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، اليوم الأحد، في توزيع الدفعة الأولى من المستلزمات الطبية الخاصة بالمؤسسات التعليمية من مخازن التعليم فرع بنغازي.

وأوضح مدير مكتب التجهيزات والمخازن التعليمية بنغازي عبد الحميد أحمد نتفة، أنه في إطار التعاون بين وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة والإمداد الطبي بالوزارة والمكلفة باستلام وتوزيع المستلزمات الطبية على كل البلديات ومنها بلدية بنغازي، مبينا أنه تم الشروع في توزيع الدفعة الأولى من المستلزمات الطبية المتمثلة في (230 جهاز قياس الحرارة و 4500 عبوة جل التعقيم ) .

وأشار إلى أنه تم تسليم المستلزمات إلى مديري المكاتب الخدمية (البركة والسلاوي وبنغازي المركز وسيدي خليفة)، حيت تم التسليم لكل مكتب العدد المخصص من المستلزمات الطبية لتوزيعها علي المؤسسات التعليمية، فيما ستتوالى وصول باقى الدفعات تباعا خلال الأيام القادمة.

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