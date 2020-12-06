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المستشار صالح يعقد اجتماعا موسعا لبحث أوضاع البلديات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

6 ديسمبر، 2020 7:29 م

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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