في إشارة لحرب تلوح بالأفق ..النمروش: لم نحرر سرت من الدواعش لنسلمها لحفتر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، اليوم الاحد، إن يوم السادس من ديسمبر هو يوم عيد لكل الليبيين، مشيرًا إلى أنه اليوم الذي سطر فيه ما أسماهم بـ”أبطال البنيان المرصوص” ملحمة تفتخر بها الأجيال القادمة، وفق قوله.

النمروش شبه في كلمته خلال ذكرى تحرير مدينة سرت من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، ما يحدث اليوم بما حصل منذ أربع سنوات، قائلاً “العدو واحد وإن اختلفت المسميات”.

وأضاف القتلة من مختلف الجنسيات يتخذون من بلادنا وكرًا لتنفيذ هجماتهم وسيلاقون نفس المصير حتمًا، لافتًا لم نطهر سرت من الدواعش لنسلمها للمرتزقة وشذاذ الآفاق، في إشارة إلى قوات الجيش الوطني الليبي.

وتابع ليس لنا سوى توجه واحد وهو بسط سلطان الدولة على كامل ترابها، مستطردًا لقد قدمنا كل التنازلات الممكنة من أجل إنقاذ وطن ومن يرفض ليبيا فهو العدو مهما أتقن صوغ الشعارات .

وختم بالقول نهنئ كل الليبيين الشرفاء، وكل أسر الشهداء، وكل الجرحى. في الذكرى الرابعة لانتصار البنيان ملحمة الأجيال .

يشار إلى أن ميليشيا “البنيان المرصوص”، التابعة لحكومة الوفاق، أعلنت يوم الإثنين في الخامس من ديسمبر عام 2016م، انتهاء معركة سرت وتحرير كامل المدينة من فلول تنظيم “داعش”، حيث أفاد المركز الإعلامي لها حينها، بانهيار مقاومة مسلحي “داعش” في حي الجيزة البحرية، ومقتل 22 مسلحا واستسلام 12 آخرين وإجلاء 4 نساء.