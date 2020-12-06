المحجوب: تركيا لا تزال تحاول عرقلة الحوار الليبى

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني اللواء خالد المحجوب، أن تركيا لا تزال تحاول عرقلة الحوار الليبي، من خلال التدخل العسكري وإرسال المرتزقة.

المحجوب قال – في تصريحات لقناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الأحد – إن الجيش الوطني الليبي رصد وصول بعض المرتزقة إلى البلاد، مشددًا على أن الليبيين لن يقبلوا ببقاء المرتزقة مهما كانت أعدادهم، لأن هذا يمس بالسيادة الليبية ويعرقل ما تم الاتفاق عليه في إطار الحوار السياسي.

وأوضح أن الجيش الليبي على قناعة كاملة بأنه لا يواجه تركيا كشعب، وإنما يواجه تنظيم الإخوان الذي يسعى للبقاء في المنطقة، من خلال أدواته مثل الجماعات المسلحة.

وأضاف أن هناك تيارًا وطنيًا استيقظ الآن في طرابلس وفي الغرب الليبي، أصبح يرفض التدخل التركي وما يحدث من تنظيم الإخوان، وحتى على المستوى السياسي أصبحت هناك صحوة كبيرة، وأصبح الداخل الليبي يرفض هذا التنظيم، رغم ما يقوم به من محاولات لإعادة تدوير بقائه في البلد، وعرقلة كل ما يجعل ليبيا دولة مستقرة.

وأكد المحجوب أن كل ما تقوم به تركيا في ليبيا الآن هو محاولة لعدم الخروج صفر اليدين، بعد كل تلك التدخلات التي قامت بها.