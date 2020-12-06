مواطن ليبي يكشف أنواع التعذيب في سجون مصراتة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف مواطن ليبي من ذو بشرة سمراء عرّف نفسه بأنه سجين سابق بمعتقلات مصراتة ، عن بعض نماذج الانتهاكات والتعذيب والقتل التي تحدث داخل سجون المليشيات في المدينة.

المواطن الذي فضل الكشف عن اسمه، أوضح في تسجيل مرئي، أن ما يطلق عليه وكيل النيابة ناصر التايب، كان يتولى عمليات التعذيب والإهانة، متطرقًا إلى واقعة شخص يدعى “وجدي فتح الله عقيلة”، الذي عذبه التايب بتعليقه من يديه، وسحبه بـكماشة من عضوه الذكري.

وأكد أن ناصر التايب أذاقهم كل صنوف العذاب؛ بداية من الشتم والتعليق، وصولاً إلى الاغتصاب، مُعتبرًا أن التعذيب النفسي بسب وشتم أمهاتهم أكثر إيلامًا من التعذيب البدني بضربهم.

وأضاف أن المعتقلين داخل سجون مصراتة كانوا عسكريين تابعين للواء العسكري 32، وهدفهم حماية الوطن، مُطالبًا القبائل الليبية والقوات المسلحة بإعطائه حقه ممن عذبوه وقتلوا زملائه داخل سجون مصراتة.

وروى واقعة أخرى كان بطلها شخص يدعى محمد القريم الحية، الذي قتلوه بالرصاص في وسط رأسه، مؤكدًا أنهم قطعوا جسده، وقبلها كان يستغيث ويطلب شربة ماء، لكن دون استجابة من جلاديه.

وذكر أن عمليات التعذيب والدفن كانت تتم في منطقة القصب المطلة على البحر بمصراتة، مُتطرقًا لواقعة قتل زميله أحمد العربي بست طلقات، بجانب بعض الشباب الآخرين، ووضعوهم جميعًا في حفر للدفن، مُشيرًا إلى تولي بعض القطريين وآخرين من بنجلاديش عمليات تغسيل الجثامين داخل سجون مصراتة.