أمن بنغازي تضبط أشخاص بحوزتهم مخدرات وخمور قيمتها مليون دينار

أعلنت مديرية أمن بنغـــــازي، الأحد، خروج قوة شُرطية وعسكرية فجر اليوم لمداهمة عدة أماكن محددة ومعلومة، وضبط العديد من الأشخاص المطلوبين لدى العدالة، وبحصيلة ضبطيات من الخمور والمخدرات بكميات كبيرة.

وأوضحت المديرية في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم تحريز الضبطيات على النحو التالي (عدد 91 قارورة من الخمور المستوردة -كيلو وربع + 31قطعة مخدر الحشيش -19,670 ألف قرص ترامدول- 3كيلو يشتبه به مخدر الهروين ومبلغ مالي 36,915 ألف ستة ٍوثلاثون ألف دينار ليبي).

ولفتت المديرية إلى أنه يقدر كامل الضبطيات بمبلغ حوالي “1,535,915” دينار.

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