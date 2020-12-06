بليحق: مجلس النواب سيناقش التوجه إلى غدامس في جلسة الغد

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن مجلس النواب سيعقد جلسة رسمية غدًا في مدينة بنغازي، سيناقش خلالها تطورات الأوضاع في ليبيا، ومسألة توجه عدد من النواب إلى مدينة غدامس لحضور الجلسة التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات نواب مجلسي طبرق وطرابلس في المغرب.

بليحق أوضح، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إنه وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2014م، وهو اللائحة التنظيمية لعمل مجلس النواب، فإن شرعية الجلسة تكون من خلال دعوة من هيئة رئاسة مجلس النواب.

وأكد أنه دون توجيه دعوة من رئاسة مجلس النواب لن يكون هناك شرعية لأي جلسة، وبالتالي تم دعوة أعضاء مجلس النواب من قبل رئاسة المجلس لجلسة يوم الغد في بنغازي بمقر مجلس النواب الدستوري، وسوف يتم خلالها مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد وجدول أعمال المجلس.

وأكد أن جلسة الغد سوف تناقش مسألة توجه عدد من السادة النواب لمدينة غدامس، وكل الأمور المتعلقة بما يحدث في غدامس، والوصول إلى ما سيتم الأيام القادمة، لكن هذا الأمر يناقش تحت قبة البرلمان.

وعن العدد المتوقع للنواب الذين سيحضرون الجلسة غدا، قال “لست أدرى غدًا سوف يتضح الأمر، لكن فيما يخص قانونية عقد الجلسة، فالجلسة معلقة من الجلسة السابقة وبالتالي لا يحتاج المجلس لنصاب قانوني من أجل أن يعقد جلسة”.