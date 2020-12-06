“الليبية للاستثمار” تعد “الوطنية للنفط ” بتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد

عقدت المؤسسة الليبية للاستثمار ، اجتماعاً مُشتركاً مع المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، بحضور علي محمود رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، ومصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة لحضور بعض المستشارين والقانونيين ومُدراء الإدارات من الجانبين.

وبحسب إيجاز صحفى للمؤسسة، بحث الاجتماع العديد من المسائل الخاصة بالمشاريع المشتركة بين المؤسستين، وتم الاتفاق على جملة من الخطوات والاجراءات العملية الكفيلة بتجاوز وتذليل كافة الصعوبات للمضي قُدماً في دعم المشاريع المشتركة واستمرارها وتحقيق المعدلات المستهدفة من الانتاج.

وأكد علي محمود حسن اهتمام المؤسسة بتكريس جهودها للمساهمة في زيادة إنتاج النفط، مؤكداً بأنه سيكون للمؤسسة الليبية للاستثمار دوراً بارزاً في دعم زيادة إنتاج النفط في ليبيا من خلال الشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط، والدفع نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

يذكر أن المؤسسة الليبية للاستثمار تربطها علاقة شراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط في عديد المشاريع النفطية، من أهمها الشركة الليبية النرويجية للأسمدة، وشركة ميدكو للخدمات البترولية، وشركة نفوسة للعمليات النفطية، والشركة البريطانية للاستكشاف والحفر BP.