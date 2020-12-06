دراه: الحرس الوطني سيجمع القوى الوطنية تحت جهة شرعية واحدة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت- الجفرة، التابعة لحكومة الوفاق، العميد عبد الهادي دراه، أن مؤتمر دعم تفعيل جهاز الحرس الوطني، شهد عرض أهداف الحرس الوطني ومميزاته ومن له الأحقية في الانضمام له، مُشيرًا إلى أن الأولوية ستكون لمن أسماهم بـ”ثوار 17 فبراير” ولكل القوة المساندة.

دراه ذكر – في تصريحات صحفية – أن أهداف الحرس الوطني اتفق عليها الجميع وخرجوا في بيان ختامي لدعم الحرس الوطني، موجهًا الشكر لأهالي مدينة الزاوية على استضافتها لمؤتمر من وصفهم بـ”ثوار ليبيا”.

وتابع هذا الحرس سيكون دعم وسند كبير للجيش الليبي ومن مهام الجيش حماية الوطن وحماية المواطن وحماية الدستور، مُطالبًا كل المسؤولين في ليبيا سواء في المجلس الرئاسي أو غيره أن يدعموا مشروع الحرس الوطني ليتم جمع السلاح وجمع كل القوة الوطنية تحت جهة شرعية وهي الحرس الوطني، حسب قوله.

وأعرب ما يسمى بـ”تجمع قادة ثوار ليبيا” بمدينة الزاوية عن دعمه إنشاء جهاز الحرس الوطني، بحيث يضم غالبية القوات التي شاركت في حرب طرابلس منذ الرابع من أبريل 2019م، مؤكدًا استمرار القتال العسكري ضد أي عدوان محتمل.