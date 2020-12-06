بن غربية: الحرس الوطني يدعم الدولة المدنية وليس مواز للجيش

أخبار ليبيا 24 – خبر

قدم القائد الميداني بقوات حكومة الوفاق، الطاهر بن غربية، اليوم الأحد، الشكر لمدينة الزاوية لاستضافة مؤتمر تفعيل ما يمسى بـ”جهاز الحرس الوطني”، مشيرًا إلى أن المؤتمر كان بدعوة من قادة من أسماهم بـ”ثوار ليبيا” لدعم تفعيل هذا الجهاز، الذي يهدف بحسب مراقبين لشرعنة الميليشيات التابعة للوفاق داخل كيان رسمي.

بن غربية قال، إن الكل جاء لدعم هذا الجهاز الذي صدر بموجب القانون رقم 2 لسنة 2015م ولم يرى النور حتى هذه اللحظة، مضيفًا: “الآن بدأت خطوات فعيلة وثابتة وعمل قانوني كامل”.

وزعم أن جهاز الحرس الوطني هو دعم للدولة المدنية ومؤسساتها وليس جهاز موازٍ لمؤسستي الجيش والشرطة، مشيرًا إلى أنه جهاز مساعد للأجهزة الأمنية داخل ليبيا بالكامل.

وأعرب ما يسمى بـ”تجمع قادة ثوار ليبيا” بمدينة الزاوية عن دعمه إنشاء جهاز الحرس الوطني، بحيث يضم غالبية القوات التي شاركت في حرب طرابلس منذ الرابع من أبريل 2019م، مؤكدًا استمرار القتال العسكري ضد أي عدوان محتمل.

وذكر التجمع في بيان مرئي، خلال مؤتمر لدعم إنشاء “الحرس الوطني”، أن هذه القوات يجب أن ينظر إليها كجزء من الحل وليست مشكلة أو عائق أمام بناء الدولة، وأنها قوة تساند قوات حكومة الوفاق، والعناصر التابعة لها في الدفاع عن الوطن وضبط النظام الداخلي ضد أي اعتداء أو انفلات أمني، حسب البيان.