الخارجية اليونانية: تركيا تهدد استقرار أوروبا والعرب والقوقاز

آثينا 7 ديسمبر 2020 (وال) -قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، يوم أمس الأحد، إن تركيا تقوم بعمليات عسكرية على أراض أجنبية، وتحتل أراضي في دول مجاورة، وتهدد بإشعال حرب، مؤكدا أنها تهدد استقرار أوروبا والعرب والقوقاز.

وأضاف وزير الخارجية اليوناني، بحسب ما ذكرته قناة العربية الإخبارية، أن تركيا تنازع الدول الأوروبية على السيادة والحقوق السيادية، مشيرا إلى أنها تنقل المتطرفين وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بدعم الحركات المتطرفة.

وأشار ديندياس إلى أنه إذا لم تكن هناك إدانة لابتعاد تركيا عن القيم الأوروبية، فإن من يناصرون التحديث وتحسين العلاقات مع أوروبا داخل المجتمع التركي، سيَضعفون في الساحة المحلية.

كما اتهم أنقرة باستغلال أزمة المهاجرين، وانتهاك حقوق الإنسان محليا، كما تحاول خلق مجال للنفوذ في المنطقة.

واعتبر أن تركيا أصبحت تهديدا واضحا لاستقرار أوروبا، ولمنطقة الشرق الأوسط ، وللعالم العربي، ومنطقة القوقاز بوجه عام.(وال أثينا) س خ.

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