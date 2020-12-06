أبو الغيط: خسائر ليبيا ستصل إلى تريليون دولار إذا استمرت الأوضاع الحالية

أكد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، أمس الأحد، أن خسائر ليبيا الاقتصادية منذ 2011 وصلت إلى 500 مليار دولار، مستشهدا على ذلك بتقرير صدر عن مؤسسة اقتصادية تابعة للأمم المتحدة.

وأوضح، في تصريح إعلامي، أنه لو استمرت الأوضاع المتدهورة في ليبيا لمدة خمس سنوات أخرى سيصل الإهدار والخسائر إلى تريليون دولار، واصفا الاحتجاجات التي حدثت عام 2011 في الدول العربية بأنها مأساة كبيرة.

وأضاف أن ما حدث في 2011 مأساة وليس ربيعا، قائلا: “الربيع هو أن تتفتح الزهور والورود، ولكن ما شهدته المنطقة العربية لا يصدق، فالقتل انتشر بصورة كبيرة”.. على حد تعبيره .

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