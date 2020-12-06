«المشري» لـ«السراج»: نطالب بدعم أكبر للمجموعات المسلحة بالجنوب لـ «القيام بواجبها المطلوب»

طالب خالد المشري رئيس المجلس الإستشاري والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، فايز السراج رئيس حكومة الوفاق بتقديم دعم أكبر للمجموعات المسلحة بالجنوب لـ “القيام بواجبها المطلوب”، على حد قوله.

وأدان «المشري» في بيان اطلعت عليه «الساعة 24»، ما وصفه بـ”الخرق” الذي وقع اليوم لاتفاق وقف إطلاق النار باعتداء من وصفهم بـ “مليشيات المتمرد خليفة حفتر” على معسكر تيندي بأوباري ، والذي تتمركز فيه قوات المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة لحكومة الوفاق التي وصفها بـ “الشرعية”، بحسب البيان.

وزعم بيان «المشري» أن ما وصفه بـ “الخرق” هو بحسب قوله “في حقيقته تنفيذ أجندة خارجية تهدف إلى إفشال أي مسار سلمي للخروج من الأزمة الليبية عبر الحوار، وهو ما يؤكد رأي المجلس الأعلى للدولة السابق بشأن عدم جدية حفتر في الالتزام بأي اتفاق يتم توقيعه ، كما هي عادته بالسابق”، على حد قوله

وادعى البيان؛ مجلس المشري يستغرب من صمت البعثة الأممية للدعم إزاء ما وصفه بـ “الخرق”، معتبرًا أن “الحادثة عرقلة لمسار الحوار السياسي السلمي في ليبيا، مما يتطلب توقيع عقوبات على فاعلها كما أشارت البعثة إلى ذلك أكثر من مرة عبر بياناتها وتصريحاتها”، بحسب قوله.

وختم المشري بيان مجلسه، قائلًا “وأخيرا فإننا نأمل من حكومة الوفاق تقديم دعم أكبر للقوات الشرعية المتواجدة بالجنوب بما يكفل لها القيام بواجباتها على الوجه المطلوب”.