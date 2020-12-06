الغزالي : نواب المنطقة الغربية خونه و صالح يتحمل المسؤولية

اتهم عضو مجلس النواب أبو بكر الغزالي، الإثنين، نواب المنطقة الغربية بالخيانة و العمل على إسقاط المؤسسة العسكرية ، محملا عقيلة صالح المسؤولية القانونية و التاريخية في ما ألت إليه الأوضاع بسبب تجاوز المجلس و الانفراد بالقرار.

و أوضح الغزالي في تصريحات صحفية رصدتها ليبيا24، أن نواب المنطقة الغربية شكلوا مجلس النواب الموازي في طرابلس وتعاونوا مع المليشيات المسلحة على أمل تغيير المشهد الليبي محليا و دوليا، مشيرا إلى أن الإخوان أوعزوا لـ نواب المنطقة الغربية بعقد جلسة تشاورية لإلتئام مجلس النواب.

و أضاف الغزالي، أن الإخوان تستغل نواب المنطقة الغربية و تحركهم، كلما احتاجت إلى أصواتهم في مجلس النواب مثلما حدث في 2015 في اتفاق الصخيرات الأول ، لافتا إلى أن نواب المنطقة الشرقية انساقوا وراء وهم لم الشتات و ذهبوا من تلقاء أنفسهم.

و شدد الغزالي على أن الإخوان يستغلون مصطلح التئام مجلس النواب لتغيير رئاسة مجلس النواب في هذا الوقت بهدف ضرب المؤسسة العسكرية ، لافنتا إلى أنه كان يجب تطبيق اللائحة على نواب المنطقة الغربية و قطع رأس الأفعى و فصلهم من المجلس.

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