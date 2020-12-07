«المسماري»: أصدرنا تعليمات لكافة وحدات القوات المسلحة بالتزام أعلى درجات الحيطة والحذر

أصدر اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، بيانًا للقيادة العامة بخصوص تطور الوضع الميداني في مناطق التماس مع المليشيات المسلحة.

وقال «المسماري»، إن “القيادة العامة تؤكد التزامها وتمسكها التام باتفاق وقف اطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة (5+5) في جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضاف أنه “وفي ذات الوقت تعرب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن قلقها إزاء الحشود المتزايدة للمليشيات التابعة لما يعرف بحكومة الوفاق في طرابلس ومصراتة، وكذلك عمليات نقل مليشيات واسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة”.

وختم البيان، مؤكدًا على أنه “وبناء على ذلك فقد أصدرنا تعليمات وأوامر إلى كافة وحدات القوات المسلحة أن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر، وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، التي يمكن أن تؤدي الى تصعيد الموقف العسكري”.