مصادر: “الوفاق” نقلت أعداد كبيرة من المرتزقة إلى قاعدة ” عقبة بن نافع ” عبر سيارات الأسعاف

أفادت مصادر صحفية، الاثنين، بأن هناك حركة غير طبيعة تجري غربي ليبيا، وتنقلات سرية لحشود المرتزقة التابعين لقوات الوفاق.

وكشفت المصادر، نقلا عن مصادر عسكرية، عن تحشيد ضخم لقوات حكومة الوفاق غير المعتمدة في قاعدة عقبة بن نافع “الوطية “غربي البلاد، مبينة أنم تم نقل أعداد من المرتزقة في حافلات مدرعة من طرابلس إلى الساحل الغربي للبلاد على طريق البيفي.

وأوضحت المصادر أن سيارات إسعاف ميدانية تستخدم لنقل المليشيات والمرتزقة المصابين في المعارك سابقًا توجهت في رتل باتجاه مطار طرابلس، مشيرة إلى أن قوة تتبع مليشيات أسامة الجويلي آمر ما تسمى بالمنطقة الغربية متمركزة من صباح اليوم في منطقة الحمادة الحمراء .

وتقع الحمادة الحمراء غربي البلاد وبها طريق صحراوي مهجور يربط الشمال بالجنوب وقد استخدمه الجويلي سابقًا لجلب مرتزقة التشادية للقتال إلى جانبه .

وفي السياق ذاته، رجح الخبير العسكري جبريل محمد أن تقوم قوات الوفاق والمرتزقة بهجوم مباغت على الجنوب الغربي للبلاد مرورًا بالطريق الصحراوي .

وأضاف في تصريح صحفي، أن القوة التي ستهاجم الجنوب الغربي ستتوجه للحقول النفطية الفيل والغاني والشرارة، لافتا إلى أنها لن تحتك إلا بالقواعد والمواقع العسكرية إلا التي بمقربة من تلك الحقول.

وأكد جبريل أن سلاح الجو التابع للجيش قادر على نسف أي مخطط تآمري على الجنوب الغربي و الحقول النفطية في حال وجه ضربة استباقية عنيفة لهم.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب، كشف عن رصد تحركات لتنظيم “داعش” الإرهابي، للهجوم على آبار نفطية بالجنوب.

وأكد المحجوب، أن الوضع تحت السيطرة وأن القوات على أهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولة اختراق، مشيرا إلى أن الجيش يسير دوريات لمتابعة الأوضاع الأمنية ورصد أي خروقات أو تحركات لفلول التنظيم الإرهابي.

وفي وقت سابق، رفعت قوات الجيش درجة الاستعداد والجاهزية القصوى للتصدي لأي هجوم قد تشنه المليشيات غربي سرت.

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