الجيش الليبي يؤكد التزامه بوقف إطلاق النار ويحذّر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 December, 2020

أكدت القيادة العامة للجيش الليبي التزامها وتمسكها التام باتفاق وقف اطلاق النار، الذي تم التوصل اليه في إطار لجنة 5+5 في جنيف تحت رعاية بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعربت القيادة العامة في بيان لها “بخصوص تطور الوضع الميداني في مناطق التماس مع المليشيات المسلحة القيادة العامة” عن قلقها إزاء ما سمتها “الحشود المتزايدة للمليشيات التابعة لما يعرف بحكومة الوفاق في طرابلس ومصراتة، وكذلك عمليات نقل مليشيات واسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة”.

وأكد البيان أن قيادة الجيش أصدرت “تعليمات وأوامر إلى كافة وحدات القوات المسلحة أن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر، وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، التي يمكن أن تؤدي الى تصعيد الموقف العسكري”.