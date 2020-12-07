«الردع»: تمكنا من تحرير «بن دلة» والقبض على المتورطين في العملية

‏‎أعلنت قوة الردع الخاصة الموالية لحكومة الوفاق عن تمكّنها من تحرير الدكتور الصديق بن دلّة بعد خطفه من قبل عصابة وصفتها بـ «الإجرامية”.

‏‎وادعت قوة الردع، في بيان اطلعت «الساعة 24» بأنه وبعد التحري وجمع المعلومات عن هوية الخاطفين ومكان تواجدهم تم مداهمة مكان الخطف والقبض على كل المتورطين في هذه القضية والذين لهم سوابق في عمليات خطف أخرى. ‎

‏‎وتوجهت الردع في بيانها بالشكر إلى كل من وحدة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية التي يتراسها فتحي باشاغا، وكذلك الإسناد الأمني العجيلات على ما وصفته بتعاونهم للقبض على باقي المتورطين في هذه العملية.

‏‎وكشفت «الردع» بأنه سيتم إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاستكمال ما يلزم من إجراءات التحقيق وإحالتهم إلى النيابة العامة.