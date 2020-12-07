صحة الوفاق تناقش خطتها الخاصة بخدمات الرعاية الصحية

عقد وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق، لشؤون الإمداد والمشروعات، اجتماعا موسعا بديوان وزارة الصحة رفقة مدراء الإدارات والمسؤولين بوزارة الصحة وبرفقة الجهات المسؤولة بديوان المحاسبة.

وحضر الاجتماع، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة الشؤون العلاجية ، ومدير إدارة الصيدلة ، ومدير إدارة الشؤون الطبية، ورئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة، ومدير إدارة المشروعات، ومدير إدارة التخطيط ، ومدير إدارة الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي، ومدير إدارة الموارد البشرية، ومدير إدارة الطوارئ الصحية ، ومدير إدارة الشؤون القانونية.

وناقش الاجتماع، خطة الوزارة الخاصة بملف تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية ضمن المرافق الصحية لوزارة الصحة وملف العلاج ومشاركة القطاع الخاص.

كما تمت مناقشة ملف العلاج بالخارج من حيث شروط التعاقد مع القطاع الخاص وآلية العلاج بالخارج وآلية متابعة المريض خاصة مرضى الأورام من قبل البرنامج الوطني لمكافحة السرطان والوقوف على الصعوبات والمشاكل ووضع الحلول لها وفق التشريعات والقوانين المنظمة لها .

وتم النقاش خلال الاجتماع، بوجود المسؤولين من ديوان المحاسبة وطرح الحلول الممكنة للجمع ما بين توفير خدمة العلاج للمواطن الذي يحتاج إلى توفير العلاج له بشكل عاجل ، وبين الأعمال الإدارية ما بين الوزارة وفي ديوان المحاسبة والعمل على وضع الآلية المناسبة.

وتطرق المجتمعون الى النقص في المورد البشري للقطاع على جميع المستويات خاصة في بعض التخصصات الدقيقة وكيفية علاج هذا النقص، خاصة لبعض المناطق كما هو الحال في مناطق الجنوب الغربي والجنوب الشرقي وباقي المناطق التي تعاني من نقص في المورد البشري في الكثير من التخصصات.

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