المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة يعلن الاحتكام للشريعة بين أبناء قبيلة الفطمان

أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في بيان، أنه تم التوقيع على محضر الاتفاق الصادر عنها، والمتعلق بخصومة الأخوة من قبيلة الفطمان وما دار بينهم ، بالاحتكام إلى ما تنص عليه الشريعة.

وأوضح بيان المجلس الإجتماعي لقبائل ورفلة، المنشور عبر حسابهم على فيسبوك، أنه “بصدق المساعي من الأخوة بلجنة فض النزاع المكلفة من المجلس الاجتماعي ، تم التوقيع على محضر الاتفاق الصادر عنها والمتعلق بخصومة الأخوة من قبيلة الفطمان وما دار بينهم ، بالاحتكام إلي ما تنص عليه الشريعة بالخصوص، وما يحث عليه العرف لإنهاء النزاع ووأد الفتن وحقن دماء الاخوة”.

وتابع البيان، “فلله الحمد من قبل ومن بعد ونسأل الله العلي القدير أن يلهمنا الحكمة والصبر وحسن التدبير ، ونبارك لأخوتنا الفطمان هذه الخطوة، ونحي كل أعضاء هذه اللجنة المصلحة على ما بذلوه من جهدٍ ومساعٍ خيرةٍ وطيبة، فجزاهم الله عنا وعن أهلهم ومدينتهم خير الجزاء”.