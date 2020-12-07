القطراني : لقاء غدامس وطني بجدارة و يسعى لإنقاذ ليبيا المقسمة

أكد العضو نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة علي القطراني، أن ليبيا الأن تعيش حالة انقسام ، في ظل تعدد الحكومات ، مشيرا إلى أن المواطن هو من يدفع الثمن.

و أعرب القطراني في تصريحات تلفزيونة رصدتها ليبيا24، عن رفضه لأستخدام الجيش مبرر لتحقيق مصالح شخصية ، مشددا على أن الجيش يتمتع بحماية الشعب و مسارات الحوار السياسي عبر اللجنة العسكرية 5+5.

و أضاف القطراني ، أن مجلس النوائب دائما منقسم رغم أنه ممثل الشعب الشرعي ، نافيا أن يكون الإخوان مؤثرين في قرار المجلس.

و شدد القطراني على وطنية أعضاء مجلس النواب الموجودين في غدامس ، مشيرا إلى انهم يسعون لتحقيق وحدة والتئام مجلس النواب و توحيد مؤسسات الدولة.

و نفى القطراني أن تستطيع أي جهة أو مؤسسة فرض رأيها على الشعب الليبي ، متسائلا عن كينونة من اختار ممثلو المنطقة الشرقية في الحوار لتمرير أهدافه.

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