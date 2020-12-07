باشاغا: نؤكد لا بقاء للإرهاب في ليبيا

أكد وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أن معركة البينان المرصوص، في سرت، اختلطت فيها دماء الليبيين من غرب البلاد وشرقها وشمالها وجنوبها ووسطها.

وأوضح باشاغا، عبر حسابه على تويتر، “في الذكرى الرابعة لملحمة #البنيان_المرصوص، نستذكر تضحيات أبطالها، ونترحم على أرواح شهدائها الـ 762 الذين ضحوا بأرواحهم لإرجاع سرت إلى حضن الوطن. البنيان المرصوص ملحمة اختلطت فيها دماء الليبيين من غرب البلاد وشرقها شمالها وجنوبها ووسطها .. البنيان المرصوص ملحمة وطن.”.

وأضاف وزير الداخلية في حكومة الوفاق، في حديثه عن عملية البنيان المرصوص، “البنيان المرصوص ملحمة قارعت فيها قوات الجيش الليبي والقوات المساندة له وحلفاؤهم أكبر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية #داعش في شمال أفريقيا، وثاني أكبر معاقلهم بعد سوريا والعراق”.

وختم باشاغا حديثه، “في ذكراها نؤكد أن لا بقاء للإرهاب وأنه سيحارب أينما حل أو ارتحل”.

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