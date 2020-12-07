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اليونيسف تفتتح مشروع “السلام من خلال الأطفال” في سرت

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت منظمة اليونيسف فرع ليبيا، بالتعاون مع شريكها المحلي منظمة المبادر لتنمية القدرات وبالتنسيق مع مفوضية المجتمع المدني سرت والمجلس التسييري لبلدية سرت ومراقبة التعليم، بافتتاح مشروع “السلام من خلال الأطفال”.

وأوضحت المنظمة، أن المشروع، يهدف الى تدريب 800 طفل و طفلة من مدينة سرت على المهارات الحياتية كما سيتم تدريب الأطفال على بعض الألعاب الرياضية ككرة القدم والطائرة والسلة وتنمية مهاراتهم في فن الرسم على أيدي كفاءات محليه من المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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