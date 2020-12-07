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داخلية الوفاق: لم تعد الجرائم تُقيّد ضد مجهول

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرّح وزير الداخلية في حكومة الوفاق،فتحي باشاغا، أن الجرائم لم تعُد تقيد ضد مجهول.

وأوضح باشاغا، عبر تغريدة له على حسابه بتويتر: “لم تعد الجرائم الجنائية ، فقد أصبحت أجهزتنا الأمنية أكثر قدرة وكفاءة للكشف عن مرتكبي الجرائم، وتتبعهم بمهنية رجالات الأمن الأكفاء، واستخدام وسائل تقنية متطورة. الشكر والتقدير لرجال الداخلية، والأمل معقود عليهم، وبدعم شعبنا”.

وعلّق وزير الداخلية في حكومة الوفاق، على إطلاق سراح الدكتور “الصديق بن دلة”، بقوله: “نتعهد بتوفير الحماية اللازمة لجميع الأطباء والكوادر الطبية المساعدة الذين يقومون بمجهودات جبارة في مواجهة جائحة كورونا”.

وأضاف باشاغا، “سنقدم المتهمين بخطف الدكتور “بن دلة” إلى القضاء؛ لنيل العقوبات اللازمة وفق ما يقره القانون”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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