دورة تدريبية للمشرفين بالقطاع الصحي في أجدابيا

تابعت منظمة الصحة العالمية بليبيا، تدريب المشرفين الصحيين العاملين في 35 من المدارس العامة أجدابيا وضواحيها حول تدابير الوقاية من فيروس كورونا، مرض لدى طلبة المدارس بالتعاون مع وزارتي الصحة و التعليم.

وأوضحت المنظمة، أن الدورات التدريبية، تم تشمل 60 من المشرفين الصحيين في هذا التدريب حتى الآن وسيتم خلال الأسبوع القادم تدريب 40 آخرين.

وأضافت منظمة الصحة العالمية بليبيا، أن التدريبات ركّزت على أهمية اتباع وسائل الحماية الشخصية و ممارسة النشاط البدني والاهتمام بالصحة النفسية للطلبة في ظل جائحة فيروس كورونا.

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