المشري يطالب الوفاق بالتصعيد مجددا ضد الجيش و دعم مليشياتها في الجنوب

اعتبر خالد المشري رئيس مايسمى بمجلس الدولة والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين،الاثنين، أن ما حدث بمعسكر تيندي بأوباري، والذي تتمركز فيه القوات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة بالمنطقة الجنوبية، بمثابة خرق لاتفاق وقف إطلاق النار .

و أوضح المكتب الإعلامي لما يسمى بمجلس الدولة في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المشري أشار إلى وجود أجندة خارجية تهدف إلى إفشال أي مسار سلمي للخروج من الأزمة، مشددا على عدم جدية حفتر في الالتزام بأي اتفاق يتم توقيعه.

و ندد البيان بـ صمت البعثة الأممية إزاء هذه الواقعة، مطالبا حكومة الوفاق بدعم المليشيات المسلحة التابعة لها في الجنوب.

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