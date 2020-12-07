جلسات توعوية للمهاجرين في طرابلس وسبها

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، عن قيام العاملون في مجال الصحة المجتمعية في مراكز الصحة الأولية التابعة للصندوق، والهيئة الطبية الدولية، بجلسات توعوية.

وأوضح الصندوق، أن الجلسات التوعوية، قد تمت في طرابلس وسبها، تستهدف 354 شخص من بينهم 17 مهاجر حول غسيل اليدين وأمراض الجهاز التنفسي و علاقة الحمل بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، عن تقديم الخدمات لنساء والفتيات، في الأسبوع الماضي، وصلت إلى 14 عبر جلسات توعية بالمواضيع المتعلقة بالنوع الاجتماعي و إلى 192 من خلال دورات مهارات كسب العيش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية