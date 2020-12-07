مكاتب جديدة خاصة بالانتخابات في طرابلس

نشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا لدعم الانتقال إلى اتفاق سياسي شامل، عبر حسابه على توتير، صورا للمكاتب الجديدة الخاصة بالانتخابات.

وأوضح البرنامج، عبر حسابه، على تويتر، “مشروع الانتخابات المحلية أعاد تأهيل المكاتب الجديدة للمقر الرئيسي في طرابلس”.

وأشار البرنامج الأممي، أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين التنسيق بين الهيئتين الانتخابيتين من أجل انتخابات وحوكمة أفضل في ليبيا.

وأضاف البرنامج، أن المكاتب الجديدة، تأتي بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، أعلن البرنامج الأممي، تزويد بلدية سبها بالمعدات وقطع الغيار لإصلاح 6 سيارات إطفاء متوقفة منذ 6 سنوات ، مما زاد قدرة الدفاع المدني في سبها على الاستجابة لحالات الطوارئ لـ 230 ألف شخص.

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