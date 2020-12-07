بلدية أبوسليم تعلن استمرار صيانة المركز الصحي

أفادت بلدية أبوسليم، استمرار أعمال الصيانة بالمركز الصحي مشروع الهضبة الزراعي.

وأوضحت البلدية، أن أعمال الصيانة، تأتي بعد المساعى التي سعت لها لتقديم أفضل الخدمات لمشروع الهضبة الزراعي، في ظل غياب من يعنيهم الأمر.

ووصلت أعمال الصيانة، إلى نسب متقدمة حيث يتم العمل على تركيب النوافذ والأبواب والبلاط الخارجي.

وأضافت البلدية، أنها أطلقت أعمال استحداث لحجرة انتظار بالمركز الصحي وحفر بئر جديد بعد ردم البئر السابق وتجديد شبكة المياه والكهرباء.

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