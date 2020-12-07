بلدية درج تعلن عن إنتاج عمل فني بالمدينة القديمة

استقبل عميد بلدية درج فاضل محمد حصن وعضو المجلس البلدي خديجة ساسي العجيلي، مدير إنتاج لعمل فني رمضاني والمزمع تنفيذه بالمدينة القديمة درج.

وعقد عميد البلدية، اجتماعا بخصوص آلية تنفيذ العمل، بحضور مدير مكتب المدن التاريخية ومدير الشؤون الإدارية بمكتب الثقافة درج، إضافة إلى الناشط بالفنون التراثية لمدينة درج محمد مطيطاً.

وناقش الاجتماع، كيفية تسهيل بعض الإجراءات للفريق الفني من قبل المجلس البلدي عن طريق مخاطبة ومراسلة بعض القطاعات والمؤسسات داخل البلدية والمتمثلة في جهاز الاشغال العامة والهلال الأحمر وبعض المؤسسات الأهلية بالبلدية، وذلك لمساعدتهم في تنفيذ مهامهم لإنجاح هذا العمل.

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