بلدية غدامس تستلم معدات خاصة بشركة الخدمات العامة

استلمت بلدية غدامس، معدات لدعم شركة الخدمات العامة مثمثلة في صناديق القمامة المحمولة والتابتة، إضافة إلى عربات نقل القمامة.

وأوضح المجلس، أن عملية توزيع المعدات ستتم على الأماكن العامة والمحال التجارية على أن يلتزم كل من استلمها بضمان المحافظة، بالتنسيق مع شركة الخدمات العامة.

وأعرب المجلس البلدي غدامس، عن شكره، إلى المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (giz) على تعاونهم ومساعدتهم للبلدية وتقديمهم للمساعدات المتمثلة في المعدات الخاصة بالنظافة العامة.

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