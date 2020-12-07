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بلدية غدامس تستلم معدات خاصة بشركة الخدمات العامة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استلمت بلدية غدامس، معدات لدعم شركة الخدمات العامة مثمثلة في صناديق القمامة المحمولة والتابتة، إضافة إلى عربات نقل القمامة.

وأوضح المجلس، أن عملية توزيع المعدات ستتم على الأماكن العامة والمحال التجارية على أن يلتزم كل من استلمها بضمان المحافظة، بالتنسيق مع شركة الخدمات العامة.

وأعرب المجلس البلدي غدامس، عن شكره، إلى المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (giz) على تعاونهم ومساعدتهم للبلدية وتقديمهم للمساعدات المتمثلة في المعدات الخاصة بالنظافة العامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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