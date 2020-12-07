إزالة العوائق في مسار تنفيذ إزدواج الطريق الخامس ببنغازي

قامت بلدية بنغازي، بأعمال إزالة العوائق في مسار تنفيذ إزدواج الطريق الدائري الخامس، تحت إشراف ومتابعة مكتب المشروعات بالبلدية وجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي وبحضور مديري إدارتي المتابعة وضمان الجودة وشؤون المحلات.

وأضافت البلدية، أنهاقامت بتكليف جهاز الحرس البلدي بنغازي بالإشراف المُباشر على أعمال إزالة جميع العوائق الواقعة في مسار الطريق الدائري الخامس، وتم يوم أمس الأحد إزالة السور الخاص بالشركة العامة للأسلاك والمُنتجات الكهربائية.

وأشارت البلدية إلى أنها قامت بإزالة السور الواقع في مسار الطريق الخاص بمجمع بنغازي الغذائي وجاري العمل على إزالة جميع العوائق حتى يتسنى الإنتهاء من تنفيذ هذا المشروع الذي يهدف إلى تخفيف الإزدحام في الطُرقات العامة علماً بأن مسار إزدواج الطريق الدائري الخامس من طريق الهواري إلى جزيرة الدوران بحي السلام “جزيرة الطيارة” .

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