ليبيا الان

تعليم الوفاق تعقد اجتماعا مع لجنة مكافحة كورونا

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اللجنة العلمية الاستشارية بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، تعقد لقاءً تقابلياً مع اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة جائحة كورونا.

عقد رئيس وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، اجتماعا تقابليا، مع اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة جائحة كورونا، بحضور رئيس اللجنة الدكتور خليفة البكوش.

وتطرق الاجتماع، إلى تجربة وزارة التعليم في تنفيذ امتحانات الشهادة الثانوية العامة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل الحد من انتشار وباء كورونا بين الطلاب.

كما تم في الاجتماع، عرض مقترح الإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة، والمؤشرات التي يستند عليها المقترح وآليات تنفيذه، والذي ينص في أحد بنوده على ألا يمنح الإذن للعودة الدراسية لأي مؤسسة تعليمية، ما لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وبعد مناقشة الموضوع في الاجتماع، تم تزكية المقترح من أعضاء اللجنة العليا، مع بعض الملاحظات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك