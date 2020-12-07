تعليم الوفاق تعقد اجتماعا مع لجنة مكافحة كورونا

اللجنة العلمية الاستشارية بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، تعقد لقاءً تقابلياً مع اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة جائحة كورونا.

عقد رئيس وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، اجتماعا تقابليا، مع اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة جائحة كورونا، بحضور رئيس اللجنة الدكتور خليفة البكوش.

وتطرق الاجتماع، إلى تجربة وزارة التعليم في تنفيذ امتحانات الشهادة الثانوية العامة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل الحد من انتشار وباء كورونا بين الطلاب.

كما تم في الاجتماع، عرض مقترح الإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة، والمؤشرات التي يستند عليها المقترح وآليات تنفيذه، والذي ينص في أحد بنوده على ألا يمنح الإذن للعودة الدراسية لأي مؤسسة تعليمية، ما لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وبعد مناقشة الموضوع في الاجتماع، تم تزكية المقترح من أعضاء اللجنة العليا، مع بعض الملاحظات.

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