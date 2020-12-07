لجنة مكافحة كورونا بـ”المؤقتة ” توصي بعدة شروط لإعادة فتح المدارس

أكد رئيس اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة كورونا التابعة للحكومة المؤقتة، الصالحين مجيد، اليوم الاثنين، أن اللجنة أوصت

بإعادة فتح المدارس بعدة شروط، منها توفير عمال نظافة وتقليل الفترة الزمنية للحصص المدرسية.

وأشار مجيد، في البيان المصور، إلى أن اللجنة أوصت بإعادة فتح المدارس مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وفقًا لبروتوكول وتدابير علاجية ومجتمعية؛ وذلك لأهمية الدراسة في ظل هذه الظروف الحرجة .

وتابع البيان؛ أن تلك التدابير الوقائية، تم وضعها وفقًا لعدة اعتبارات منها أهمية التباعد الجسدي، و ارتداء الكمامات الوقائية وغسل وتطهير الأيدي والنظافة البيئية، مضيفا أنه سيتم رصد الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة إن كانوا معلمين أو طلاب ويتم وضعهم في سجل خاص.

وأضاف البيان، أنه تم أيضًا وضع عدة تدابير وقائية ومجتمعية في المدارس ومنها تقليل زمن الحصة الدراسية إلى 35 دقيقة، وذلك لإعطاء فرصة كافية للتنظيف والتطهير ولكسر حركة العدوى، وفيما يخص دورات المياه سيتم تخصيص عامل نظافة يقوم بعملية تطهير بعد خروج كل شخص، لمنع تفشي العدوى .

وطالب البيان، وزارة التعليم بضرورة فتح المدارس، وأن تضع على عاتقها تنفيذ هذه الإشتراطات الوقائية لمنع تفشي الوباء داخل المؤسسات التعليمية، مشددا على أهمية الحفاظ على عدم ضياع فرصة التعليم أمام هذا الجيل، وأن يتحمل كل فرد مسؤوليته حتى حتى لايتفشي المرض في تلك المؤسسات. وأشار إلى أنه تم وضع البروتوكول الوقائي بالاعتماد على المرجعية الدولية وتطبيق ما يتناسب مع الوضع الراهن .

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