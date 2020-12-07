المسماري: الحشد المتزايد للمليشيات والأسلحة غرب سرت والجفرة يثير القلق

أصدر الجيش، اليوم الاثنين، بيانا بشأن تطور الوضع الميداني في مناطق التماس مع المليشيات المسلحة.

وقال الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، إن الجيش أكد على التزامه وتمسكه باتفاق وقف اطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة 5+5 في جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضاف المسماري أنه في ذات الوقت يعرب الجيش عن قلقه إزاء الحشود المتزايدة للمليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة في طرابلس ومصراتة، إضافة إلى عمليات نقل مليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة .

وأشار الناطق باسم الجيش أنه تم صدور تعليمات وأوامر إلى كافة الوحدات بأن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر، وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، التي يمكن أن تؤدي الى تصعيد الموقف العسكري.

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