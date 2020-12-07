القبض على المتهمين بخطف الدكتور الصديق بن دلة

أعلن جهاز الردع لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، أنه تمكن من ضبط العصابة الإجرامية المنظمة، التي اختطفت الدكتور الصديق بن دلة.

وأوضح الجهاز، أنه بعد التحريات ‏‎ وجمع المعلومات عن هوية الخاطفين ومكان تواجدهم، تم مداهمة مكان الخطف والقبض على كل المتورطين في هذه القضية والذين لهم سوابق في عمليات خطف أخرى.

وأعرب جهاز الردع لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، عن شكره كل من وحدة انفاذ القانون بوزارة الداخلية وكذلك الإسناد الأمني بمدينة العجيلات على تعاونهم للقبض على باقي المتورطين في هذه العملية.

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