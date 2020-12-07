إطلاق خطة استجابة إنسانية لمواجهة كورونا في ليبيا

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، وبالشركة مع منظمة التعاون والإغاثة العالمية وبالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق، خطة استجابه إنسانية وصحية طارئة للاستجابة الإنسانية والصحية خلال جائحة كوفيد-19 المستجد في ليبيا.

وأوضحت اللجنة، أن الخطة تستدف الفئات الأكثر ضعف والأكثر أحتياجاً ، وهم ” الأطفال والنساء والمهجرين والنازحين داخليا والمهاجرين وطالبي اللجوء بمراكز الاحتجاز والايواء والمتواجدين على الأرضي الليبية”.

كما أنها تهدف الخطة إلى التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية، والتقليل من حجم المخاطر الصحية جراء جائحة كوفيد-19 للفئات المستضعفة والأكثر أحتياجاً.

وأشارت اللجنة الحقوقية، إلى أن الخطة، تأتي نظراً لحجم الاحتياجات الإنسانية والطبية الطارئة لمواجهة جائحة كورونا المستجد كوفيد-19، وفي ظل حالة انهيار النظام الصحي وحجم المعاناة الإنسانية في ليبيا، ومن أجل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والطبية العاجلة لقرابة نصف مليون نسمة من الفئات الأكثر ضعفاً والأكثر تضرراً.

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