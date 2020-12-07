إزالة عوائق أمام مسار إزدواج الطريق الدائري الخامس في بنغازي

أعلنت بلدية بنغازي استمرار أعمال إزالة العوائق في مسار تنفيذ إزدواج الطريق الدائري الخامس، تحت إشراف ومُتابعة مكتب المشروعات بالبلدية، وجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، وبحضور مديري إدارتي المتابعة وضمان الجودة وشؤون المحال.

وقام منفذو المشروع بهدم السور الخاص بالشركة العامة للأسلاك والمُنتجات الكهربائية، أمس الأحد، والذي يتعارض مع مسار الطريق، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يذكر أنه سبق إزالة السور الواقع في مسار الطريق الخاص بمجمع بنغازي الغذائي وجاري العمل على إزالة جميع العوائق حتى يتسنى الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع، الذي يهدف إلى تخفيف الإزدحام في الطُرقات العامة، علما أن مسار الإزدواج سيمتد من طريق الهواري إلى جزيرة الدوران بحي السلام «جزيرة الطيارة».

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