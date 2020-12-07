ليبيا الان

«النعاس»: الليبيون «شعب ميت» حكمهم عسكري برتبة ملازم 42 عاماً

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم محمد النعاس، محلل قنوات “الإخوان” للشئون العسكرية، الشعب الليبي في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، مستنكراً عليهم قبولهم به رئيساً للدولة، رغم رتبته العسكرية “ملازم” وفق قوله.

“النعاس” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” أمس الأحد، قائلاً: “فى ليبيا، إذا استطعت أن تعتلى كرسي الحكم فبإمكانك أن تفعل بالشعب الليبي ما تشاء، لأنه شعب ميت، حَكَمه عسكري برتبة ملازم 42 عاما، ومدنى لا يفقه فى السياسة شيئا 5 أعوام” في إشارة إلى فائز السراج، رئيس “المجلس الرئاسي”.

وسبق أن زعم محمد النعاس، أن القذافى أنفق حوالى 54 مليار دولار على تكوين جيش ضخم أرهق به الاقتصاد ودمر به البلاد والعباد، كما قال في وقت سابق أيضاً: “الكتاب اختفى من حياتنا بمجرد أن سيطر عليها الحكم العسكري الجاهل البغيض فأدخلنا فى عالم التصحر الفكري والثقافى والعقلى وأحدث القطيعة بين شبابنا والكتاب ففقدوا بوصلة المعرفة  ونشأت أجيال لا تنظر إلى أبعد من أقدامها” على حد تعبيره.

الوسوم

طرابلس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الميت هو الاخوانى الامعة بلا عقل مثلك حيث قال المرشد الغام للاخوان انه لو رشح ميت لفاز فى الانتخابات وانه يعامل عييده كالميت فى يد مغسله اما الشعب الليبى قاستطاع بسواعد ابنائه الشرفاء القضاء على الاغبياء من كلاب النار فى اقليمى برقة وفزان والجنوب وسرت والهلال النفطى لهذا نرى هذا الهزيان من الخرفان شر خلق الله

    رد

  • اصحى يانعاس امك بتتناك هناك من الاتراك وابوك الديوث يقبض الثمن وانت مسطول ومهبول ولادارى بما يحدث الموت افضل لك من حياتك القذرة

    رد