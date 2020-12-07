«النعاس»: الليبيون «شعب ميت» حكمهم عسكري برتبة ملازم 42 عاماً

هاجم محمد النعاس، محلل قنوات “الإخوان” للشئون العسكرية، الشعب الليبي في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، مستنكراً عليهم قبولهم به رئيساً للدولة، رغم رتبته العسكرية “ملازم” وفق قوله.

“النعاس” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” أمس الأحد، قائلاً: “فى ليبيا، إذا استطعت أن تعتلى كرسي الحكم فبإمكانك أن تفعل بالشعب الليبي ما تشاء، لأنه شعب ميت، حَكَمه عسكري برتبة ملازم 42 عاما، ومدنى لا يفقه فى السياسة شيئا 5 أعوام” في إشارة إلى فائز السراج، رئيس “المجلس الرئاسي”.

وسبق أن زعم محمد النعاس، أن القذافى أنفق حوالى 54 مليار دولار على تكوين جيش ضخم أرهق به الاقتصاد ودمر به البلاد والعباد، كما قال في وقت سابق أيضاً: “الكتاب اختفى من حياتنا بمجرد أن سيطر عليها الحكم العسكري الجاهل البغيض فأدخلنا فى عالم التصحر الفكري والثقافى والعقلى وأحدث القطيعة بين شبابنا والكتاب ففقدوا بوصلة المعرفة ونشأت أجيال لا تنظر إلى أبعد من أقدامها” على حد تعبيره.