«الدرقاش»: الحوار يعني تسليم «الحكم» إلى «حفتر»

زعم مروان الدرقاش، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي» من مصراتة، أن الحوار لن يقصي «حفتر» من المشهد السياسي بل سيمكنه، بحسب تعبيره.

وقال الدرقاش، المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “«حفتر» لن يرضى أن يقاسمه أحدٌ الحكم. إذن الحوار يعني تسليم الحكم إلي «حفتر»”، على حد زعمه.

وأضاف “بتقولي ملينا من الحرب. أولادنا كملوا بتقولي معاش بنحاربوا. ماشي الحال ماعادش تبي حرب. دنقر راسك وارضى بـ«المشير»”، وفقا لوصفه.

وتابع “غير هكي راك اتكرر في نفس الكوميديا السمجة امتاع الصخيرات. واضح يا صلاح البكوش وإلا نزيدوا انوضحوا”، في إشارة للمحلل السياسي المعروف بخروجه الدائم على الفضائيات.