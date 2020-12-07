«الشكري» لـ«نواب غدامس»: الشعب بحاجة لقانون «اقطع الراس يبسن العروق»

دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من مجلس النواب محمد الشكري، “النواب المجتمعون في غدامس” إلى إصدار تشريع يلزم المحاكم بالبت العاجل في القضايا، لردع الخارجين عن القانون.

“الشكري” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” مخاطباً “النواب”: “السادة أعضاء مجلس النواب المجتمعين في غدامس، بالله علي طريقكم : قانون يلزم المحاكم بالبث المعجل / والحكم بقانون ( اقطع الرأس يبسن العروق ) في جرائم الخطف وسرقة كوابل الكهرباء وقطع إمدادات المياه والمتاجرة في الفرق مابين النقد والصك، سيكون شعبكم ممتناً لمعايشتكم معاناته” وفق قوله.